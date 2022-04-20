快訊

劇組意外頻傳 今法規能保障藝文工作者嗎？

兒童打疫苗要打哪一款？李秉穎曝可以這樣選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台指期開盤上漲67點 台積期貨開盤上漲1元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期近月合約今(20)日開盤上漲67點，開盤指數17,071點；台積電期貨近月合約開盤上漲1元，開盤價566元。

周二(19日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲499.51點、漲幅1.45%，那斯達克指數上漲2.15%，標普500指數上漲1.61%，費半指數上漲2.21%。

富邦期貨表示，聖路易聯準銀行總裁布拉德稱聯邦基金利率可能要超越中性，提高至2%上方，才可抑制通膨，帶動美債殖利率周二持續衝高，十年期美債殖利率盤中升破2.9%；不過，美國法院撤銷強制口罩令，帶動航空股延續近期優異表現，激勵市場信心，投資人逢低進場，道瓊大漲近500點，那指和費半皆勁揚逾2%。

統一期貨說，外資周二期貨淨空單增加302口至7,354口，十大交易人與特定法人合計賣出2,203口。週選支撐與壓力區落在16,700至18,000之間，P/C Ratio升至0.94，整體籌碼中性看待。

三大法人周二集中市場合計買超36.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超21.2億元，投信買超8.4億元，自營商（自行買賣）買超5.5億元，自營商（避險）買超1.6億元。

期貨 外資

延伸閱讀

台積留才 規劃買股補助

台積高管秦永沛持股贈妻 市值11億

陳品呈 出任元大期、證董事

期貨交易熱絡 上月戶數大增

相關新聞

台指期開盤上漲67點 台積期貨開盤上漲1元

台指期近月合約今(20)日開盤上漲67點，開盤指數17,071點；台積電期貨近月合約開盤上漲1元，開盤價566元。

台指期 追價意願謹慎

股期雙市昨（19）日跌深反彈，指數齊步震盪收紅。分析師表示，現階段期現貨轉為正價差，外資淨空單小增302口、攀升至7,3...

泰博期保證金調高

期交所今（20）日調高，泰博期貨契約（PDF）所有月份保證金適用比例為級距2之2倍，本次調高係泰博（股票代號：4736）...

期貨商論壇／聯發科期 可布局

中國大陸本土主要智慧手機品牌近二個月已下修出貨目標，近期主要城市防疫封鎖可能會使下半年需求雪上加霜，因此主要智慧手機品牌...

期貨商論壇／原油期 正面看待

IEA在4月將今年全球原油需求增長預估較前月下調26萬桶至每日9,940萬桶，主因中國大陸嚴格的防疫封控措施，及今年來O...

台積、聯發科 認購熱

隨美股費半跌深反彈，激勵台股昨（19）日大漲近百點收市。盤面上，跌深的電子股反彈趨強勢，尤以半導體、零組件、電腦周邊等相對突出，權證投資人可留意相關個股後市，並用權證布局。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。