台指期開盤上漲67點 台積期貨開盤上漲1元

台指期近月合約今(20)日開盤上漲67點，開盤指數17,071點；台積電期貨近月合約開盤上漲1元，開盤價566元。

周二(19日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲499.51點、漲幅1.45%，那斯達克指數上漲2.15%，標普500指數上漲1.61%，費半指數上漲2.21%。

富邦期貨表示，聖路易聯準銀行總裁布拉德稱聯邦基金利率可能要超越中性，提高至2%上方，才可抑制通膨，帶動美債殖利率周二持續衝高，十年期美債殖利率盤中升破2.9%；不過，美國法院撤銷強制口罩令，帶動航空股延續近期優異表現，激勵市場信心，投資人逢低進場，道瓊大漲近500點，那指和費半皆勁揚逾2%。

統一期貨說，外資周二期貨淨空單增加302口至7,354口，十大交易人與特定法人合計賣出2,203口。週選支撐與壓力區落在16,700至18,000之間，P/C Ratio升至0.94，整體籌碼中性看待。

三大法人周二集中市場合計買超36.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超21.2億元，投信買超8.4億元，自營商（自行買賣）買超5.5億元，自營商（避險）買超1.6億元。