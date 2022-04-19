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道瓊指數早盤漲逾300點 台指期夜盤黑翻紅

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

今（19）日台指期日盤以上漲116點，剛好收上17,000點，不過夜盤又再度壓回盤下，指數在16,900至17,000點間遊走；而美股開盤後，四大指數早盤漲幅落在0.5%至0.9%間，其中，道瓊指數大漲逾300點，帶動台指期夜盤由黑翻紅，再度回到萬七關卡。

籌碼面部分，外資現貨買超21.2億，期貨淨空單增加302口至7,354口，十大交易人與特定法人合計賣出2,203口。周選支撐與壓力區落在16,700至18,000之間，P/C Ratio升至0.94，整體籌碼中性看待。

展望後市，期貨商認為，在聯準會加速緊縮、本土疫情升溫之際，買盤追價意願欠缺，台指期上檔依舊承壓，短線建議以跌深反彈看待。

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