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台指期開盤上漲181點 台積期貨開盤上漲6元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期近月合約今(19)日開盤上漲181點，開盤指數17,065點；台積電期貨近月合約開盤上漲6元，開盤價566元。

周一(18日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌39.54點、跌幅0.11%，那斯達克指數下跌0.14%，標普500指數下跌0.02%，費半指數上漲1.88%。

第一金投顧表示，世界銀行總裁David Malpass表示，受俄烏戰爭影響，預計2022年全年經濟成長將從4.1%下調至3.2%，但細節後續才會公布。由於歐洲市場因復活節而休市，美股交易量與近30日平均相比減少約20%。

統一期貨說，外資周一期貨部分增加1,369口，淨空單減7,052口，十大交易人與特定法人合計買進554口。週選支撐與壓力區落在16700至18000之間，P/C Ratio降至0.88，整體籌碼中性偏空看待。

三大法人周一集中市場合計賣超122.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超104.2億元，投信買超25.3億元，自營商（自行買賣）賣超7.1億元，自營商（避險）賣超36.7億元。

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