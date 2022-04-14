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台指期開盤上漲33點 台積期貨開盤上漲2元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期近月合約今(14)日開盤上漲33點，開盤指數17,349點；台積電期貨近月合約開盤上漲2元，開盤價576元。

周三(13日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲344.23點、漲幅1.01%，那斯達克指數上漲2.03%，標普500指數上漲1.12%，費半指數上漲2.36%。

第一金投顧表示，紐西蘭央行與加拿大央行皆宣布升息2碼，加拿大央行並宣布4月25日起開始縮表，紐西蘭央行升息幅度超出市場預期。

統一期貨說，外資周三期貨淨空單增加1,395口至3,258口，十大交易人與特定法人合計賣出494口。週選支撐與壓力區落在17,000至17,350之間，P/C Ratio升至1.05，整體籌碼中性看待。

三大法人周三集中市場合計買賣超億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超149.6億元，投信買超31.3億元，自營商（自行買賣）買超20億元，自營商（避險）賣超7.4億元。

央行 期貨

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