美股四大指數早盤走揚 台指期夜盤跌幅收斂

台股近來在各項國內外變因的襲擾下，表現積弱不振，昨（12）日再度上演萬七大關保衛戰。盤中八大類股一度全盤盡墨；族群中，則以線纜、鋼鐵、部分電子零組件等較為強勢，投資人可留意相關權證的投資機會。

2022-04-12 23:55