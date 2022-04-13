美股四大指數早盤走揚 台指期夜盤跌幅收斂
今（13）日台指期夜盤於盤下震盪，多方試圖回到平盤未果；美股開盤後，四大指數早盤呈現上漲，漲幅落在0.1%至1.1%間，其中，費半指數漲逾1%，帶動台指期夜盤跌幅收斂，期指於17,250附近有撐。
籌碼面部分，外資現貨買超105.5億元，期貨淨空單增加1,395口至3,258口，十大交易人與特定法人合計賣出494口。周選支撐與壓力區落在17,000至17,350之間，P/C Ratio升至1.05，整體籌碼中性看待。
台指期日盤以長紅K棒作收，並重新站回5日均線。展望後市，期貨商認為，考量俄烏戰爭依舊延燒，聯準會收緊步伐仍持續加快，而台灣本土疫情近日呈現攀升，台指期以跌深反彈視之。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言