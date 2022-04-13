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美股四大指數早盤走揚 台指期夜盤跌幅收斂

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導
今（13）日台指期夜盤於盤下震盪，多方試圖回到平盤未果；美股開盤後，四大指數早盤呈現上漲，漲幅落在0.1%至1.1%間。法新社
今（13）日台指期夜盤於盤下震盪，多方試圖回到平盤未果；美股開盤後，四大指數早盤呈現上漲，漲幅落在0.1%至1.1%間。法新社

今（13）日台指期夜盤於盤下震盪，多方試圖回到平盤未果；美股開盤後，四大指數早盤呈現上漲，漲幅落在0.1%至1.1%間，其中，費半指數漲逾1%，帶動台指期夜盤跌幅收斂，期指於17,250附近有撐。

籌碼面部分，外資現貨買超105.5億元，期貨淨空單增加1,395口至3,258口，十大交易人與特定法人合計賣出494口。周選支撐與壓力區落在17,000至17,350之間，P/C Ratio升至1.05，整體籌碼中性看待。

台指期日盤以長紅K棒作收，並重新站回5日均線。展望後市，期貨商認為，考量俄烏戰爭依舊延燒，聯準會收緊步伐仍持續加快，而台灣本土疫情近日呈現攀升，台指期以跌深反彈視之。

台指期 期貨 聯準會

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