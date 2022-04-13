台指期開盤上漲80點 台積期貨開盤上漲1元

台指期近月合約今(13)日開盤上漲80點，開盤指數17,080點；台積電期貨近月合約開盤上漲1元，開盤價560元。

周二(12日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌87.72點、跌幅0.26%，那斯達克指數下跌0.3%，標普500指數下跌0.36%，費半指數下跌0.25%。

第一金投顧表示，美國勞工統計局公布3月CPI大致符合市場預期、核心CPI低於市場預期，但美股開高走低。聯準會理事Lael Brainard認為，核心CPI月增率明顯放緩，但不會針對單一月份的數據做過多的解讀；烏俄戰爭讓通膨前景更加複雜，且中國大陸近期對疫情的管控措施也有可能延長供應鏈問題，聯準會仍然需要快速的將利率調整至更中性的位置，縮表最快於5月宣布、6月開始執行。

統一期貨說，外資周二期貨淨空單增加1,440口至-1,863口，十大交易人與特定法人合計買進1,915口。週選支撐與壓力區落在16,800至17,600之間，P/C Ratio升至0.92，整體籌碼中性看待。

三大法人周二集中市場合計賣超131.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超101.7億元，投信賣超0.4億元，自營商（自行買賣）賣超6.1億元，自營商（避險）賣超22.8億元。