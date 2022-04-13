快訊

獨／道歉有真心？柯文哲再酸賴香伶「竟要黨主席公開道歉」

普亭是他女兒教父 烏克蘭親俄政客遭逮「模樣狼狽」

台指期開盤上漲80點 台積期貨開盤上漲1元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期近月合約今(13)日開盤上漲80點，開盤指數17,080點；台積電期貨近月合約開盤上漲1元，開盤價560元。

周二(12日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌87.72點、跌幅0.26%，那斯達克指數下跌0.3%，標普500指數下跌0.36%，費半指數下跌0.25%。

第一金投顧表示，美國勞工統計局公布3月CPI大致符合市場預期、核心CPI低於市場預期，但美股開高走低。聯準會理事Lael Brainard認為，核心CPI月增率明顯放緩，但不會針對單一月份的數據做過多的解讀；烏俄戰爭讓通膨前景更加複雜，且中國大陸近期對疫情的管控措施也有可能延長供應鏈問題，聯準會仍然需要快速的將利率調整至更中性的位置，縮表最快於5月宣布、6月開始執行。

統一期貨說，外資周二期貨淨空單增加1,440口至-1,863口，十大交易人與特定法人合計買進1,915口。週選支撐與壓力區落在16,800至17,600之間，P/C Ratio升至0.92，整體籌碼中性看待。

三大法人周二集中市場合計賣超131.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超101.7億元，投信賣超0.4億元，自營商（自行買賣）賣超6.1億元，自營商（避險）賣超22.8億元。

期貨 外資 自營商

延伸閱讀

製程競賽 英特爾叫陣台積

台指期 外資加碼空單

期貨商論壇／富時100期 抗波動

買車又買房！他曝同事調台積美國廠生活 網揭隱憂：痛苦剛開始而已

相關新聞

台指期開盤上漲80點 台積期貨開盤上漲1元

台指期近月合約今(13)日開盤上漲80點，開盤指數17,080點；台積電期貨近月合約開盤上漲1元，開盤價560元。

華新、華榮 認購放閃

台股近來在各項國內外變因的襲擾下，表現積弱不振，昨（12）日再度上演萬七大關保衛戰。盤中八大類股一度全盤盡墨；族群中，則以線纜、鋼鐵、部分電子零組件等較為強勢，投資人可留意相關權證的投資機會。

全民權證／創意 挑逾四個月

創意（3443）第1季營收45.1億元，年增36.3%，僅季減8%，優於原先預期，主要受惠於Turnkey延續上季CoW...

全民權證／華航 二檔受矚目

華航（2610）3月營收123億元，月增15.2%、年增18%，繳出「年增、月增」雙成長佳績。此外，華航3月貨運營收重返...

全民權證／富邦金 選價外10%

富邦金（2881）的人壽與銀行去年獲利豐碩，法人對美國升息帶動影響仍呈樂觀看法。

新光鋼、世紀鋼 四檔靚

今日主題

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。