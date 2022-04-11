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法國大選首輪出爐 馬克宏27.6％得票率領先極右派雷朋

台指期開盤下跌82點 台積期貨開盤下跌6元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期近月合約今(11)日開盤下跌82點，開盤指數17,222點；台積電期貨近月合約開盤下跌6元，開盤價565元。

上周五(8日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲137.55點、漲幅0.4%，那斯達克指數下跌1.34%，標準500指數下跌0.27%，費半指數下跌2.42%。

第一金投顧表示，聯合國糧農組織 (FAO)公布 3 月全球糧價指數連續第二個月創下歷史新高，月增 12.6%、年增 33.6%，FAO 表示受到烏俄戰爭的影響，烏克蘭至少有 20%的冬季作物無法收成。

周日法國舉行總統大選首輪投票，這次選舉預料將是五五波，Le Pen在2017年曾提出法國優先、法國脫歐等反全球化的政見，Le Pen若勝選對金融市場可能較為負面，Le Pen 選情較前次樂觀的情況也反映在法國與德國10年期公債殖利率利差創下疫情後最高。

統一期貨說，外資上周五期貨淨空單減少3,878口至2,681口，十大交易人與特定法人合計買進4,630口。週選支撐與壓力區落在17,000至17,600之間，P/C Ratio升至0.92，整體籌碼中性看待。外資現貨雖持續賣超，但期貨空單大幅回補，期現貨操作方向不一致，並未過度的偏空看待，留意未來走勢的反轉

三大法人上周五集中市場合計賣超103.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超115億元，投信買超31億元，自營商（自行買賣）賣超5.8億元，自營商（避險）賣超13.7億元。

期貨 法國 外資

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