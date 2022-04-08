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今年首颱馬勒卡生成 最新路徑曝 強度逼中颱這時最近台灣

台指期開盤上漲58點 台積期貨開盤上漲3元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台積電期貨近月合約開盤上漲3元，開盤價570元。美聯社
台積電期貨近月合約開盤上漲3元，開盤價570元。美聯社

台指期近月合約今(8)日開盤上漲58點，開盤指數17,200點；台積電期貨近月合約開盤上漲3元，開盤價570元。

周四(7日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲87.06點、漲幅0.25%，那斯達克指數上漲0.06%，標普500指數上漲0.43%，費半指數上漲0.11%。

第一金投顧表示，美國聯準會聖路易分行行長James Bullard認為，考量目前的通膨情勢，聯準會的政策利率應該要達到3.5%，目前利率仍低了約3個百分點，即便金融情勢已開始緊縮，聯準會在對抗通膨方面依舊是落後。此外，Bullard認為通膨預期正在上揚，而目前的通膨數據遠高於抗通膨債券隱含的通膨預期，代表通膨預期後續可能還會更高。近期10年期與2年期公債殖利率出現倒掛，Bullard認為，10年期與2期公債殖利率利差是相當準確的衰退預警，必須嚴肅看待。

統一期貨說，外資周四期貨淨空單增加994口至6,559口，十大交易人與特定法人合計買進79口。週選支撐與壓力區落在17,000至17,600之間，P/C Ratio降至0.89，整體籌碼中性偏空看待。加權指數周四跌破月線與年線支撐，必須趕快站回，才有利台股後續的表現。

三大法人周四集中市場合計賣超498.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超445.5億元，投信買超18.6億元，自營商（自行買賣）賣超23.1億元，自營商（避險）賣超48.8億元。

通膨 美國聯準會

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