台指期開盤下跌172點 台積期貨開盤下跌4元

台指期近月合約今(7)日開盤下跌172點，開盤指數17,333點；台積電期貨近月合約開盤下跌4元，開盤價576元。

周三(6日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌144.67點、跌幅0.42%，那斯達克指數下跌2.22%，標普500指數下跌0.97%，費半指數下跌2.32%。

第一金投顧表示，美國聯準會公布3月FOMC會議紀要，與會官員普遍同意每月縮表上限為600億美元公債及350億美元MBS，預計將以三個月左右的時間逐步實施；但有一些官員認為，較高的上限或甚至無上限縮表也是可行，而官員普遍同意未來可考慮提前賣出MBS，讓聯準會的持有證券組合以公債為主；許多官員在3月FOMC會議時，認為通膨上行風險足以升息2碼，但受到俄烏戰爭的短期不確定因素影響才支持升息1碼；許多官員認為，未來的會議上一次或多次升息2碼是合適；一些官員擔心若外界開始質疑聯準會打擊通膨的決心，高通膨預期可能將開始扎根。

統一期貨說，外資周三期貨淨空單減少667口至5,565口，十大交易人與特定法人合計買進4,429口。週選支撐與壓力區落在17,100至17,850之間，P/C Ratio升至1.05，整體籌碼中性看待。

三大法人周三集中市場合計賣超267億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超269.3億元，投信買超11.4億元，自營商（自行買賣）買超2.5億元，自營商（避險）賣超11.6億元。