台指期開盤下跌118點 台積期貨開盤下跌8元

台指期近月合約今(6)日開盤下跌118點，開盤指數17,439點；台積電期貨近月合約開盤下跌8元，開盤價580元。

周二(5日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌280.7點、跌幅0.8%，那斯達克指數下跌2.26%，標普500指數下跌1.26%，費半指數下跌4.53%。台股休市期間， S&P500下跌0.12%，收在4,525.12點；道瓊指數下跌0.11%，收在34,641.18點；那斯達克下跌0.11%，收在14,204.17點。

第一金投顧表示，對俄羅斯實施制裁,歐盟已在研擬第五波制裁，制裁範圍可能包含鋼鐵、煤炭、木材、化學製品等。美國聯準會理事Lael Brainard 強調每次會議都是重新調整政策的機會，最快5月開始「快速」縮表，預計縮表幅度將明顯比2017-19年更大、時間更短；聯準會紐約分行行長John Williams計將有一系列的升息讓利率回到中性，最快5月開始縮表；聯準會舊金山分行行長Mary Daly認為5月升息2碼的理由正在增強，期望今年可讓利率達到中性，最快5月開始縮表；聯準會堪薩斯分行行長Esther George認為必須考慮升息2碼，可能需要讓利率高於中性。

統一期貨說，外資上周五期貨淨空單減少2,984口至6,232口，十大交易人與特定法人合計買進1,638口。週選支撐與壓力區落在17,300至17,800之間，P/C Ratio降至1.04，整體籌碼中性看待。

三大法人上周五集中市場合計賣超99.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超107.8億元，投信買超9.6億元，自營商（自行買賣）賣超0.02億元，自營商（避險）賣超1.3億元。