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高雄小港區今早1910戶停電 是松鼠惹禍

台指期開盤下跌168點 台積期貨開盤下跌8元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期近月合約今(1)日開盤下跌168點，開盤指數17,466點；台積電期貨近月合約開盤下跌8元，開盤價588元。

周四(3/31)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌550.46點、跌幅1.56%，那斯達克指數下跌1.54%，標準500指數下跌1.57%，費半指數下跌2.27%。

第一金投顧表示，美國總統Joe Biden宣布自5月開始，連續6個月將平均每日釋出100萬桶戰略儲油，總共將釋出約1.8億桶石油，,約是美國目前戰略儲油的三分之一。俄羅斯總統Vladimir Putin則簽署新法案，4月1日起，「不友好」國家須以盧布購買天然氣，否則將停止供應，克里姆林宮表示，除了天然氣以外，未來也考慮對石油、金屬和肥料等商品實施類似的要求。

今年第1季美股S&P500共下跌4.95%，為兩年來首次單季下跌，35個交易日下跌為1984年以來最多；美國2年期公債殖利率在今年第1季共上升約1.5個百分點，為1984年以來最大升幅。

統一期貨說，外資周四期貨淨空單增加4,259口至9,216口，十大交易人與特定法人合計賣出5,661口。週選支撐與壓力區落在17,300至18,000之間，P/C Ratio降至1.04，整體籌碼中性看待。

三大法人周四集中市場合計買超19.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超24.6億元，投信買超5億元，自營商（自行買賣）賣超1.6億元，自營商（避險）賣超9億元。

美國 期貨

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