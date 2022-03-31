俄烏歹戲拖棚、通膨數據走高 台指期夜盤跌近百點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

美國2月個人消費支出（PCE）數據年增率由6.1%上升至6.4%，是1982年來最高升幅，加上傳出俄羅斯總統普亭認為目前烏克蘭實現停火的條件還不成熟，導致美股四大指數開盤走跌，台指期夜盤也震盪走低，一度跌逾百點，盤中最低來到17,533點。

籌碼面部分，外資現貨買超24億，期貨淨空單增加4,259口至9,216口，十大交易人與特定法人合計賣出5,661口。周選支撐與壓力區落在17,300至18,000之間，P/C Ratio降至1.04，整體籌碼中性看待。

展望後市，法人認為，俄烏談判不易達成共識，戰火持續延燒，通膨壓力難以降溫，聯準會升息速動可能加快，且本土疫情升溫，台指期上檔依舊承壓。

台指期

延伸閱讀

義大利總理：普亭認為俄烏停火條件尚未成熟

雙邊關係漸行漸遠 俄烏戰爭讓歐盟提防中國大陸

終結戰爭現曙光？土耳其：俄烏外長兩週內可能再次會談

星美領袖會面 分析：俄烏戰事延燒美仍重視東南亞

相關新聞

元富證券研究報告 全面導入專屬台灣企業ESG指標

新光金控（2888）旗下元富證券響應金管會綠色金融永續發展目標，將ESG要素納入風險管理、投資及經營決策，進一步於今(3...

台指期開盤上漲7點 台積期貨開盤下跌4元

台指期近月合約今(31)日開盤上漲7點，開盤指數17,747點；台積電（2330）期貨近月合約開盤下跌4元，開盤價595...

富邦期貨：市場觀望周五非農報告、下周Fed會議記錄

烏俄兩國周二結束第五輪談判後，原本俄方樂觀稱談判很有建設性，還暗示兩國領袖會面，惟周三俄國改口表示，談判沒有看到突破性進...

台指期 外資加碼多單

隨著美股四大指數齊揚激勵，台股加權指數與台指期昨（30）日呈現開高走高，終場加權指數上漲191點收17,740點、台指期...

期貨商論壇／生技期 短線震盪

由於俄烏停火談判似有緩和跡象，美股連日反彈收高，台股昨（30）日同步跳漲，一舉收復5日線、半年線及28日跳空缺口，此前指...

期貨商論壇／技嘉期 伺機布局

技嘉（2376）目前遊戲用顯示卡需求維持高檔，預期至今年上半年顯示卡仍呈現供不應求；主機板出貨量則估計與去年相當，在英特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。