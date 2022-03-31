俄烏歹戲拖棚、通膨數據走高 台指期夜盤跌近百點
美國2月個人消費支出（PCE）數據年增率由6.1%上升至6.4%，是1982年來最高升幅，加上傳出俄羅斯總統普亭認為目前烏克蘭實現停火的條件還不成熟，導致美股四大指數開盤走跌，台指期夜盤也震盪走低，一度跌逾百點，盤中最低來到17,533點。
籌碼面部分，外資現貨買超24億，期貨淨空單增加4,259口至9,216口，十大交易人與特定法人合計賣出5,661口。周選支撐與壓力區落在17,300至18,000之間，P/C Ratio降至1.04，整體籌碼中性看待。
展望後市，法人認為，俄烏談判不易達成共識，戰火持續延燒，通膨壓力難以降溫，聯準會升息速動可能加快，且本土疫情升溫，台指期上檔依舊承壓。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言