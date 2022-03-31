俄烏歹戲拖棚、通膨數據走高 台指期夜盤跌近百點

美國2月個人消費支出（PCE）數據年增率由6.1%上升至6.4%，是1982年來最高升幅，加上傳出俄羅斯總統普亭認為目前烏克蘭實現停火的條件還不成熟，導致美股四大指數開盤走跌，台指期夜盤也震盪走低，一度跌逾百點，盤中最低來到17,533點。

籌碼面部分，外資現貨買超24億，期貨淨空單增加4,259口至9,216口，十大交易人與特定法人合計賣出5,661口。周選支撐與壓力區落在17,300至18,000之間，P/C Ratio降至1.04，整體籌碼中性看待。

展望後市，法人認為，俄烏談判不易達成共識，戰火持續延燒，通膨壓力難以降溫，聯準會升息速動可能加快，且本土疫情升溫，台指期上檔依舊承壓。