快訊

俄顧問嚇到不敢說實話 美：普亭被誤導未掌握戰事全貌

台中婚宴傳播鏈又擴大 高雄今+4其中2人是小學生

台指期開盤上漲7點 台積期貨開盤下跌4元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

台指期近月合約今(31)日開盤上漲7點，開盤指數17,747點；台積電（2330）期貨近月合約開盤下跌4元，開盤價595元。

周三(30日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌65.38點、跌幅0.19%，那斯達克指數下跌1.21%，標準500指數下跌0.63%，費半指數下跌3.23%。

第一金投顧表示，原本俄方代表樂觀認為雙方談判具有建設性，但昨日俄羅斯克里姆林宮發言人改口表示談判沒有突破性進展，且俄軍仍在持續砲擊基輔與切爾尼戈夫近郊，並未減少軍事行動。

因應烏俄戰爭造成的能源短缺問題，德國經濟暨能源部長宣布啟動緊急天然氣計畫三級警戒的第一級，呼籲民眾及企業節能，若進到第三級警戒，德國政府將介入市場分配天然氣；德國政府經濟顧問則表示，德國經濟受烏俄戰爭影響而進入衰退的風險是實質性。

統一期貨說，外資周三期貨淨空單減少400口至4,957口，十大交易人與特定法人合計賣出498口。週選支撐與壓力區落在17,500至18,000點，P/C Ratio升至1.07，整體籌碼中性看待。

三大法人周三集中市場合計買超298.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超220.2億元，投信買超21.4億元，自營商（自行買賣）買超38億元，自營商（避險）買超18.3億元。

德國 期貨

延伸閱讀

台指期 外資加碼多單

擺脫依賴俄羅斯 澳洲企業將供應德國「自由能源」

4月台股期指 漲195點

街口基金期貨爆配售弊端 投信董座200萬元交保

相關新聞

順德、德微 認購聚光

台股持續消化國際政經利空，緩步墊高走強，盤面上，順德（2351）、德微（3675）等車用相關供應鏈今年營運有表現空間，牽...

台指期開盤上漲7點 台積期貨開盤下跌4元

台指期近月合約今(31)日開盤上漲7點，開盤指數17,747點；台積電（2330）期貨近月合約開盤下跌4元，開盤價595...

富邦期貨：市場觀望周五非農報告、下周Fed會議記錄

烏俄兩國周二結束第五輪談判後，原本俄方樂觀稱談判很有建設性，還暗示兩國領袖會面，惟周三俄國改口表示，談判沒有看到突破性進...

台指期 外資加碼多單

隨著美股四大指數齊揚激勵，台股加權指數與台指期昨（30）日呈現開高走高，終場加權指數上漲191點收17,740點、台指期...

期貨商論壇／生技期 短線震盪

由於俄烏停火談判似有緩和跡象，美股連日反彈收高，台股昨（30）日同步跳漲，一舉收復5日線、半年線及28日跳空缺口，此前指...

期貨商論壇／技嘉期 伺機布局

技嘉（2376）目前遊戲用顯示卡需求維持高檔，預期至今年上半年顯示卡仍呈現供不應求；主機板出貨量則估計與去年相當，在英特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。