台指期開盤上漲7點 台積期貨開盤下跌4元

台指期近月合約今(31)日開盤上漲7點，開盤指數17,747點；台積電（2330）期貨近月合約開盤下跌4元，開盤價595元。

周三(30日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌65.38點、跌幅0.19%，那斯達克指數下跌1.21%，標準500指數下跌0.63%，費半指數下跌3.23%。

第一金投顧表示，原本俄方代表樂觀認為雙方談判具有建設性，但昨日俄羅斯克里姆林宮發言人改口表示談判沒有突破性進展，且俄軍仍在持續砲擊基輔與切爾尼戈夫近郊，並未減少軍事行動。

因應烏俄戰爭造成的能源短缺問題，德國經濟暨能源部長宣布啟動緊急天然氣計畫三級警戒的第一級，呼籲民眾及企業節能，若進到第三級警戒，德國政府將介入市場分配天然氣；德國政府經濟顧問則表示，德國經濟受烏俄戰爭影響而進入衰退的風險是實質性。

統一期貨說，外資周三期貨淨空單減少400口至4,957口，十大交易人與特定法人合計賣出498口。週選支撐與壓力區落在17,500至18,000點，P/C Ratio升至1.07，整體籌碼中性看待。

三大法人周三集中市場合計買超298.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超220.2億元，投信買超21.4億元，自營商（自行買賣）買超38億元，自營商（避險）買超18.3億元。