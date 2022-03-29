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台指期開盤上漲123點 台積期貨開盤上漲3元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期近月合約今(29)日開盤上漲123點，開盤指數17,560點；台積電期貨近月合約開盤上漲3元，開盤價587元。

周一(28日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲94.65點、漲幅0.27%，那斯達克指數上漲1.31%，標準500指數上漲0.71%，費半指數上漲0.62%。

第一金投顧表示，烏俄雙方周二將在土耳其伊斯坦堡進行談判，根據《金融時報》報導，知情人士透露俄羅斯在談判中不再要求烏克蘭去納粹化，並且在中立國的前提下，允許烏克蘭加入歐盟，換取其承諾永不加入北約組織。

美國公債市場則延續經濟衰退預期，殖利率曲線持續扁平化，美國30年期與5年期公債殖利率正式倒掛，為2006年以來首見；10年期與2期公債殖利率之間利差昨日一度僅剩9bps，最終收在13bps。

統一期貨說，外資周一期貨淨空單減少3,602口至8,476口，十大交易人與特定法人合計賣出855口。週選支撐與壓力區落在17,300至17,700之間，P/CRatio降至0.98，整體籌碼中性看待。

三大法人周一集中市場合計賣超136.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超125.9億元，投信賣超1.3億元，自營商（自行買賣）賣超0.6億元，自營商（避險）賣超8.5億元。

期貨 公債 殖利率

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