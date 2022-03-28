台指期開盤下跌109點 台積期貨開盤下跌5元

台指期近月合約今(28)日開盤下跌109點，開盤指數17,512點；台積電期貨近月合約開盤下跌5元，開盤價592元。

上周五(25日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲153.3點、漲幅0.44%，那斯達克指數下跌0.16%，標準500指數上漲0.51%，費半指數下跌0.21%。

第一金投顧表示，葉門胡塞叛軍上周五使用飛彈攻擊位於沙烏地阿拉伯第二大城吉達的儲油槽，沙烏地阿美公司的石油設施在上周已是第二度被葉門叛軍攻擊，沙國能源部強調該國的能源生產力已受到影響，重申若全球原油供應被迫中斷，沙國不負任何責任;歐盟與美國則達成天然氣協議。

美國聯準會紐約分行行長 John Williams 表示，若有必要則應升息2碼，讓貨幣政策擺脫危機模式對控制長期通膨來說十分重要；上周聯準會官員一系列鷹派談話後,華爾街投行紛紛上調升息預估，最激進的看法認為 5-9 月共4次會議都會升息2碼，其餘會議升息1碼，今年全年預估升息11碼，已逼近最鷹派聯準會官員 James Bullard預估的升息12碼。

統一期貨說，外資上周五期貨淨空單增加1,134口至12,078口，十大交易人與特定法人合計買進2,099口。週選支撐與壓力區落在17,300至18,000之間，P/C Ratio降至1.01，整體籌碼中性看待。

三大法人上周五集中市場合計賣超0.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超7.2億元，投信賣超2.2億元，自營商（自行買賣）買超0.9億元，自營商（避險）賣超6.8億元。