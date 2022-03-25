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台指期開盤上漲51點 台積期貨開盤上漲3元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期近月合約今(25)日開盤上漲51點，開盤指數17,720點；台積電期貨近月合約開盤上漲3元，開盤價594元。

周四(24日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲349.44點、漲幅1.02%，那斯達克指數上漲1.93%，標準500指數上漲1.43%，費半指數上漲5.13%。

第一金投顧表示，聯準會明尼亞波利斯分行行長 Neel Kashkari重申政策立場已經大幅轉變，目前支持今年升息7碼，但警告應避免利率升過頭;聯準會芝加哥分行行長Charles Evans表示，基本預期為今年每次會議都升息1碼，但也對一次會議升息2碼持開放態度。

聯準會理事Christopher Waller則表示，許多預估模型顯示租金通膨可能再翻倍，目前的通膨統計方式可能低估租金通膨壓力，房市相關的指標應為聯準會制定政策時的重要參考依據。

統一期貨說，外資周四期貨淨空單減少1,112口至10,944口，十大交易人與特定法人合計賣出1,129口。週選支撐與壓力區落在17,200至18,000之間，P/C Ratio降至1.05，整體籌碼中性看待。目前加權指數站穩月線，且目前日KD高檔鈍化，但上檔有季線壓力，預期需要時間休息整理，才有機會突破。

三大法人周四集中市場合計賣超46.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超29.2億元，投信賣超18億元，自營商（自行買賣）買超0.1億元，自營商（避險）賣超0.3億元。

聯準會 通膨

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