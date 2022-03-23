台指期開盤上漲122點 台積期貨開盤上漲4元

台指期近月合約今(23)日開盤上漲122點，開盤指數17,644點；台積電期貨近月合約開盤上漲4元，開盤價586元。

周二(22日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲254.47點、漲幅0.74%，那斯達克指數上漲1.95%，標準500指數上漲1.13%，費半指數上漲0.66%。

第一金投顧表示，根據外媒最新報導，知情人士透露歐盟僅有少數國家支持全面禁止俄羅斯石油，因此，不太可能對俄羅斯石油實施全面禁令，國際油價因此回跌，提振市場風險偏好。

聯準會舊金山分行行長 MaryDaly 認為，即便目前美國經濟面臨疫情及俄烏戰爭的不確定性，但利率仍應調升至中性利率或甚至更高；聯準會克利夫蘭分行行長 Loretta Mester不排除一次會議升息2碼，年底利率應來到2.5%；聯準會聖路易分行行長James Bullard重申支持年底利率來到3%，呼籲聯準會將利率調升至中性利率的速度越快越好。

統一期貨說，外資周二期貨淨空單減少1,399口至12,992口，十大交易人與特定法人合計買進1,295口。週選支撐與壓力區落在17,200至17,700之間，P/C Ratio升至1.15，整體籌碼中性看待。技術面來看，加權指數站上月線，日KD持續交叉向上，呈現震盪走揚格局。

三大法人周二集中市場合計買超15.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超3.5億元，投信買超17.2億元，自營商（自行買賣）買超5.7億元，自營商（避險）賣超3.7億元。