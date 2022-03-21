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台指期開盤上漲49點 台積期貨開盤上漲1元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期近月合約今(21)日開盤上漲49點，開盤指數17,442點；台積電期貨近月合約開盤上漲1元，開盤價583元。

上周五(18日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲274.17點、漲幅0.8%，那斯達克指數上漲2.05%，標準500指數上漲1.17%，費半指數上漲2.01%。

第一金投顧表示，被市場視為最鴿派的聯準會明尼亞波利斯分行行長Neel Kashkari承認，先前對通膨的評估錯誤，因此，支持今年共升息7碼，與點陣圖中位數相符。被市場視為最鷹派的聯準會聖路易分行行長James Bullard呼籲今年利率應調升12碼至3%。

統一期貨說，外資上周五期貨淨空單增加4,357口至16,972口，十大交易人與特定法人合計賣出6,030口。週選支撐與壓力區落在17,000至17,800之間，P/CRatio降至1.09，整體籌碼中性看待。雖然目前大盤呈現低檔區間盤整，但日KD值交叉向上，整體盤勢呈現震盪走揚格局。

三大法人上周五集中市場合計賣超23.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超17.6億元，投信買超19.5億元，自營商（自行買賣）賣超3億元，自營商（避險）賣超22.8億元。

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