台指期開盤下跌3點 台積期貨開盤下跌3元

台指期近月合約今(18)日開盤下跌3點，開盤指數17,441點；台積電期貨近月合約開盤下跌3元，開盤價579元。

周四(17日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲417.66點、漲幅1.23%，那斯達克指數上漲1.33%，標準500指數上漲1.23%，費半指數上漲0.73%。

第一金投顧表示，美國財政部澄清，根據先前已經公布的指引，俄羅斯在5月25日之前都可以使用美元向投資人支付債券利息；《路透》也報導俄羅斯財政部已將美元利息款項轉至摩根大通銀行，並交由花旗銀行向投資人配發利息，部分投資人也證實已收到利息，俄羅斯債務違約危機暫時解除。

貨幣政策方面，英國央行宣布升息1碼至0.75%，為連續第三次會議升息但9位官員中，有1位支持不升息，相較於前一次會議有4位官員支持一口氣升息2碼。

統一期貨說，周四加權指數開高走高上漲507.39點至17,448.22點，漲幅3%。半導體與電子零組件類股較為強勢。外資周四期貨淨空單增加292口至12,615口，十大交易人與特定法人合計買進3,814口。週選支撐與壓力區落在16,000至17,700之間，P/CRatio升至1.19，整體籌碼中性看待。

統一期貨說，外資周四期貨淨空單增加292口至12,615口，十大交易人與特定法人合計買進3,814口。週選支撐與壓力區落在16,000至17,700之間，P/CRatio升至1.19，整體籌碼中性看待。技術面來看，台指期貨站回年線之上，日KD也低檔交叉向上，指數由空翻多，相對強勢。目前台指期貨上檔仍有月線和季線壓力，且俄烏雙方目前仍呈現邊打邊談情況，戰勢雖未明顯擴大，但也尚未和解落幕，故台指期大漲也切莫掉以輕心，順勢交易為主。

三大法人周四集中市場合計買超500.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超448億元，投信買超0.4億元，自營商（自行買賣）買超26.4億元，自營商（避險）買超25.2億元。