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台指期開盤上漲407點 台積期貨開盤上漲18元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期近月合約今(17)日開盤上漲407點，開盤指數17,339點；台積電期貨近月合約開盤上漲18元，開盤價578元。

周三(16日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲518.76點、漲幅1.55%，那斯達克指數上漲3.77%，標普500指數上漲2.24%，費半指數上漲5.03%。

第一金投顧表示，美國聯準會將政策利率調升1碼，符合市場預期，點陣圖中位數預估今年將升息7碼，超出市場預期，聯準會主席Jerome Powell表示，最快在5月就會宣布縮表計劃，時程早於市場預期。

市場無懼聯準會放鷹；由於大陸官方預告穩定資本市場的消息，那斯達克中國金龍指數大漲32.93%；俄羅斯政府表示，烏克蘭可成為如瑞典或奧地利的中立國、可有自己的軍隊但不能擁有對俄羅斯具威脅性的武器，因此，提振市場風險偏好。

統一期貨說，外資周三期貨淨空單減少1,512口至12,323口，十大交易人與特定法人合計買進1,757口。週選支撐與壓力區落在15,200至17,400之間，P/C Ratio升至0.95，整體籌碼中性看待。

三大法人周三集中市場合計賣超173.3億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超141億元，投信買超3.9億元，自營商（自行買賣）賣超2.3億元，自營商（避險）賣超33.8億元。

台指期 道瓊指數 美國聯準會

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