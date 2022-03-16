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費半早盤漲逾3％ 台指期彈逾200點

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導
美期電子盤走揚，帶動台指期夜盤今（16）日開高走高，盤中一度漲逾200點。新華社
美期電子盤走揚，帶動台指期夜盤今（16）日開高走高，盤中一度漲逾200點。新華社

美期電子盤走揚，帶動台指期夜盤今（16）日開高走高，盤中一度漲逾200點；隨著美股四大指數開盤走揚，其中，科技股領頭反彈，那斯達克指數漲逾2%、費城半導體指數漲逾3%，激勵台指期漲勢再起，再度刷新盤中新高，一度上漲230點，來到17,162點。

籌碼面部分，外資現貨賣超150億，期貨淨空單減少1,512口至12,323口，十大交易人與特定法人合計買進1,757口。周選支撐與壓力區落在15,200至17,400之間，P/C Ratio升至0.95，整體籌碼中性看待。

展望後市，法人認為，俄烏談判持續，市場普遍預期聯準會此次將升息一碼，而FOMC會後聲明也可能透露在未來升息狀況，若加上俄烏戰爭在近期落幕，則三月以來打擊股市各項利空可望出盡，美股若持續反彈，有利於市場信心回穩。

台指期 升息 美股

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