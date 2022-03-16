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台指期開盤上漲195點 台積期貨開盤上漲10元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期近月合約今(16)日開盤上漲195點，開盤指數17,080點；台積電期貨近月合約開盤上漲10元，開盤價565元。

周二(15日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲599點、漲幅1.82%，那斯達克指數上漲2.92%，標準500指數上漲2.14%，費半指數上漲4.36%。

第一金投顧表示，美國聯準會正式召開為期兩天的FOMC會議，預計將在台灣時間周四凌晨公布會議結果；根據《彭博》對42位分析師的調查，分析師中位數預估今年升息幅度為5碼，半數以上的分析師認為第3季開始縮表，45%分析師認為烏俄戰爭及其外溢影響將讓聯準會略顯鴿派，5%的分析師認為戰爭將讓聯準會明顯轉趨鴿派，26%的分析師認為戰爭對聯準會政策沒有影響，僅24%認為聯準會將更鷹派。

統一期貨說，周二期跌2.62%至前波低點附近。周二加權指數跌破5日線支撐，並回補下方跳空缺口，周三有台指期結算、台積電除息2.75元，周四台灣時間凌晨二點半有美國聯準會利率決議會後新聞發表會，市場觀望氣氛濃厚。

外資周二期貨淨空單增加3,168口至13,835口，十大交易人與特定法人合計賣出11664口。週選支撐與壓力區落在17,000至17,800之間，P/CRatio降至0.94，整體籌碼中性看待。

三大法人周二集中市場合計賣超588.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超538.3億元，投信買超16.6億元，自營商（自行買賣）賣超7.3億元，自營商（避險）賣超59.6億元。

美國聯準會 台積電

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