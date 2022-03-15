台指期開盤下跌63點 台積期貨開盤下跌6元

台指期近月合約今(15)日開盤下跌63點，開盤指數17,177點；台積電期貨近月合約開盤下跌6元，開盤價567元。

周一(14日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲1.05點，那斯達克指數下跌2.04%，標準500指數下跌0.74%，費半指數下跌3.07%。

第一金投顧表示，歐盟宣布跟進美國即將對俄羅斯實施的取消貿易最惠國待遇制裁，此外，也禁止對俄羅斯能源事業新增投資，並禁止奢侈品出口至俄羅斯。市場對烏俄談判仍有期待，導致國際油價下跌，但中國大陸本土疫情多點爆發，深圳、東莞等多座城市進入封城，當地供應鏈也受到影響，全球通膨壓力一波未平一波又起。

統一期貨說，周一外資期貨淨空單增加114口至10,667口，十大交易人與特定法人合計買進4,530口。週選支撐與壓力區落在17,000至17,800之間，P/CRatio降至1.02，整體籌碼中性看待。

三大法人周一集中市場合計賣超125.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超144.5億元，投信買超15.9億元，自營商（自行買賣）買超15.4億元，自營商（避險）賣超12.4億元。