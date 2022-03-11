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台指期開盤下跌64點 台積期貨開盤下跌4元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期近月合約今(11)日開盤下跌64點，開盤指數17,372點；台積電期貨近月合約開盤下跌4元，開盤價585元。

周四(10日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌112.18點、跌幅0.34%，那斯達克指數下跌0.95%，標準500指數下跌0.43%，費半指數下跌2.17%。

第一金投顧表示，歐洲央行(ECB)宣布三大政策利率維持不變，ECB表示，若屆時數據顯示通膨展望並未下滑，則第3季就會結束APP新增購債，政策利率則會在購債政策結束的一段時間後穩步調整；經濟預測部分，ECB將今年經濟成長預估由4.2%下修至3.7%，今年通膨預估由3.2%大幅上修至5.1%；ECB總裁Christine Lagarde表示，戰爭為通膨帶來顯著上行風險，可能讓供應鏈瓶頸再度惡化，ECB 將採取任何所需行動以確保物價穩定。

統一期貨說，外資周四期貨淨空單減少5,659口至7,061口，十大交易人與特定法人合計買進5,065口。週選支撐與壓力區落在17,000至18,000之間，P/C Ratio升至1.16，整體籌碼中性看待。台指回到年線之上，外資期貨空單大幅回補。

三大法人周四集中市場合計買超64.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超19.9億元，投信買超18億元，自營商（自行買賣）買超14.5億元，自營商（避險）買超11.9億元。

ECB 期貨

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