台指期開盤上漲183點 台積期貨開盤上漲5元

台指期近月合約今(9)日開盤上漲183點，開盤指數16,890點；台積電期貨近月合約開盤上漲5元，開盤價566元。

周二(8日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌184.74點、跌幅0.56%，那斯達克指數下跌0.28%，標準500指數下跌0.73%，費半指數上漲1.87%。

第一金投顧表示，美國宣布禁止進口俄羅斯的石油和天然氣，英國宣布將在今年底前逐步淘汰俄羅斯石油和天然氣，歐盟表示，將在今年內減少三分之二的俄羅斯天然氣進口，俄羅斯天然氣約占歐盟供給40%，對歐盟經濟影響較大。俄羅斯則表示將實施貿易反制，近兩天將公布限制商品及原物料出口清單。

統一期貨說，外資周二期貨淨空單減少3,613口至15,856口，十大交易人與特定法人合計賣出780口。週選支撐與壓力區落在16,300至17,200之間，P/C Ratio降至0.85，整體籌碼中性偏空看待。

三大法人周二集中市場合計賣超536億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超461.1億元，投信買超46.8億元，自營商（自行買賣）賣超49.8億元，自營商（避險）賣超71.8億元。