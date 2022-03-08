台指期開盤下跌218點 台積期貨開盤下跌18元

台指期近月合約今(8)日開盤下跌218點，開盤指數16,840點；台積電期貨近月合約開盤下跌18元，開盤價556元。

周一(7日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌797.42點、跌幅2.37%，那斯達克指數下跌3.62%，標準500指數下跌2.95%，費半指數下跌4.91%。

第一金投顧表示，除了俄烏局勢以外，利比亞武裝分子關閉當地兩座油田、中國大陸將今年經濟成長目標設在5.5%的消息，也成為推升油價的助力，市場對於停滯性通膨的擔憂升溫。

統一期貨說，外資周一期貨淨空單增加1,952口至19,469口，十大交易人與特定法人合計買進1,436口。週選支撐與壓力區落在17,000至17,700之間，P/CRatio降至0.89，整體籌碼中性偏空看待。

三大法人周一集中市場合計賣超865.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超823.4億元，投信買超76.4億元，自營商（自行買賣）賣超36.7億元，自營商（避險）賣超81.3億元。