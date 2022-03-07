道瓊指數跌約1% 台指期夜盤彈幅收斂

今（7）日台指期下殺610點，收在17,058點，夜盤一度摔破17,000關卡，盤中出現跌深反彈，一度彈至17,175點，高低差距226點，不過美股開盤後，四大指數呈走跌，其中，道瓊指數跌幅近1%，進一步壓抑台指期彈幅。

在籌碼面，外資現貨賣超822億，期貨淨空單增加1,952口至19,469口，十大交易人與特定法人合計買進1,436口。周選支撐與壓力區落在17,000至17,700之間，P/C Ratio降至0.89，整體籌碼中性偏空看待。

期貨商認為，台指期期現貨逆價差由69擴增至120點，且創下11月以來的低點，展望後市，俄烏戰火持續延燒，油價、小麥等商品近日持續飆漲，全球通膨壓力有增無減，台指期仍有修正壓力。