期交所大專院校模擬交易競賽 3月7日起接受報名

為使校園年輕人可藉由模擬交易，增進期貨專業知識並瞭解期貨交易風險控管之重要性，臺灣期交所自去(2021)年起辦理「縱橫期海Try Try看－大專院校模擬交易競賽」，同時首度開放程式交易下單功能，共吸引456隊、近2千位學生組隊參賽，參與踴躍，賽況激烈。鑒於大專院校師生反應良好，今年繼續辦理「縱橫期海 Trader就是你－大專院校模擬交易競賽」，第一階段活動報名期間為3月7日至3月25日，競賽期間為4月1日至5月31日，總獎金達55萬元。

這次本活動參賽對象為國內大專院校在學學生，採由老師指導推薦、學生(須為同校學生)組隊方式參賽，接受報名隊數上限為300隊，每所學校參賽上限為20隊。競賽模擬交易平台使用期交所虛擬交易所，行情報價採即時行情模式，具保證金追繳及平倉機制。

每個參賽隊伍起始資金為500萬元，競賽商品為期交所四大主力商品：臺股期貨、小型臺指期貨、臺指選擇權及股票期貨，並限週契約、近月及次近月契約，其中臺指選擇權限交易價平上下一定檔數序列，股票期貨限特定造市標的。依據競賽辦法，「競賽獎」將自有完整交易四大類競賽商品、交易天數達競賽期間交易日三分之一及有繳交心得報告之參賽隊伍中，先取正報酬隊伍的「夏普比率」前60名，再依「累積報酬率」由高至低排序取前20名，獲頒團體獎金6萬元~6千元，指導老師獎金3萬元~3千元。

期交所為鼓勵參賽同學積極參與交易，學習期貨交易技能，另設有「好學獎」，將於競賽活動結束後，自有參與交易及有繳交心得報告的參賽隊伍隊員(學生)中隨機抽出50名，每名可獲7-ELEVEN購物金500元。

為讓參賽同學更加瞭解本活動辦法內容及虛擬交易所功能操作，並加強年輕人建立正確投資理財觀念及風險意識之宣導，期交所訂於3月9日至18日舉辦線上校園講座五場次(包含北部地區2場、中部地區、南部地區及東部地區各1場，優先開放該地區學生報名)，將以輕鬆有趣方式播放淺顯易懂的期貨宣導影片，且規劃Q&A交流時段，同學可透過線上會議軟體留言發問。

此外，期交所每場次都有準備20個7-ELEVEN 100元購物金，提供予現場發問及有填寫問卷同學(獎額有限以抽獎辦理)。報名線上校園講座請至期交所網站「教育宣導報名及活動專區/111年上半年「年輕人學期貨」校園講座」辦理，欲報從速，以免向隅。

這次競賽活動辦法業於2月23日發函各大專院校，活動網站專區訂於今日(3月7日)上線，網址為https://www.taifex.com.tw/eventTryTryp3/index，或可由期交所官網首頁連結。歡迎大專院校師生自即日起踴躍報名參賽，充分發揮在校所學並學以致用，淬鍊期貨操盤及程式交易專業技能，擴展學習視野。