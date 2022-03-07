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美股指數電子盤挫低逾1% 台指期開盤跌306點寫今年新低

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期近月合約今(7)日開盤下跌306點，開盤指數17,362點；台積電期貨近月合約開盤下跌11元，開盤價584元。今日早上傳出美歐研究禁止進口俄石油，加上美指期貨電子盤挫低逾1%，衝擊台灣電子指數期貨走勢。

上周五(4日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌179.86點、跌幅0.53%，那斯達克指數下跌1.66%，標準500指數下跌0.79%，費半指數下跌2.42%。

第一金投顧表示，聯準會芝加哥分行行長Charles Evans認為，美國2月就業報告不會影響聯準會主席已經暗示的政策方向，但也表示嚴重的通膨與缺工問題讓許多小型企業難以生存，聯準會必須儘快將利率調升至接近中性利率；立場一向鴿派的Evans認為，雖然今年每次會議都升息超出他個人預估，但可以在年底前讓利率來到1.75-2%、非常靠近中性利率，若有需要聯準會就必須這麼做。

統一期貨說，外資上周五期貨淨空單減少1,948口至17,517口，十大交易人與特定法人合計買進2,842口。週選支撐與壓力區落在17,200至18,100之間，P/C Ratio降至1.16，整體籌碼中性看待。

三大法人上周五集中市場合計賣超463.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超430.3億元，投信買超17.2億元，自營商（自行買賣）賣超10.1億元，自營商（避險）賣超40.3億元。

期貨 聯準會

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