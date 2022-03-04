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台灣期貨交易量創新高 產業龍頭元大期擴大徵才

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

台灣資本市場在2021年交易熱絡，台灣期交所連續四年突破2億口交易量，2021年交易量更來到3.92億口，年增近15%創下歷史新高，展現台灣期貨產業成長的高度潛力。元大期貨（6023）啟動「2022眾星期聚」校園徵才，首創專業督導及經理人直接指導，提供完整的在職培訓計畫，歡迎多元跨域人才，加入元大期貨拓展職涯舞台。

元大期長年投注大量的資源在人才培育上，對於徵才、選才、用才、育才、留才，建置一套完善的系統。今年實習計畫中，規劃集中訓練，並參與專業經理人日常工作與一系列專業培訓課程，了解國內外期權商品基礎知識、國際政經事件連結市場波動分析、數位行銷與社群經營、專業程式交易技術、客訴處理與交易風險控管等專業職能與金融服務，更以師徒制傳授實務投資經驗，並培訓考取金融專業證照，畢業後順利銜接就業。

元大期以「有溫度的金融業」傳遞企業精神，在疫情期間以創新人才培育模式因應企業戰「疫」，對於現職同仁給予防疫津貼、居家辦公、防疫照顧假、疫苗接種假等關懷措施，並導入線上考核績效系統與培訓模式，對於新進員工，也為同業首家啟動線上直播招募，不僅營造安心健康的職場環境，更將優秀人才持續留任公司。

身為業界龍頭，元大期已獲金彝獎兩屆「傑出人才培育」團體獎，以及連續四屆的「期貨傑出人才」個人獎之榮譽肯定，連續七年獲公司治理評鑑前5%的金融機構，更取得財資雜誌《The Asset》2021年度最佳衍生品期貨商及ESG白金獎之最高肯定，為亞洲唯一雙料獲獎之期貨商，以「亞洲地區最值得信任的期貨商」為目標持續邁進。

期貨 元大 徵才

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