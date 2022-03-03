聽新聞
test
0:00 / 0:00
美股早盤漲跌互見 台指期夜盤於盤下震盪
今（3）日台指期夜盤未能延續日盤的漲勢，呈現開高走低，指數於平盤下震盪，最低來到17,840點，高低差距將近百點；美股開盤後，雖然三大指數呈現上漲，但費城半導體指數在平盤附近遊走，使台指期未能有效翻紅。
在籌碼面，外資現貨賣超74億，期貨淨空單減少770口至19,465口，十大交易人與特定法人合計賣出43口。周選支撐與壓力區落在17,200至18,300之間，P/C Ratio升至1.26，整體籌碼中性看待。
展望後市，群益期貨分析師容逸燊表示，聚焦俄烏戰事進展，由於國際油價受到兩國情勢緊張影響，每桶直奔110元，高檔原油價格將不利於全球經濟前景的發展，加上本月中聯準會也將進行升息決議，短線上仍偏向震盪，盤勢上檔有壓力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言