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美股早盤漲跌互見 台指期夜盤於盤下震盪

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。圖／報系資料照
台股示意圖。圖／報系資料照

今（3）日台指期夜盤未能延續日盤的漲勢，呈現開高走低，指數於平盤下震盪，最低來到17,840點，高低差距將近百點；美股開盤後，雖然三大指數呈現上漲，但費城半導體指數在平盤附近遊走，使台指期未能有效翻紅。

在籌碼面，外資現貨賣超74億，期貨淨空單減少770口至19,465口，十大交易人與特定法人合計賣出43口。周選支撐與壓力區落在17,200至18,300之間，P/C Ratio升至1.26，整體籌碼中性看待。

展望後市，群益期貨分析師容逸燊表示，聚焦俄烏戰事進展，由於國際油價受到兩國情勢緊張影響，每桶直奔110元，高檔原油價格將不利於全球經濟前景的發展，加上本月中聯準會也將進行升息決議，短線上仍偏向震盪，盤勢上檔有壓力。

原油價格 台指期 聯準會 美股 期貨

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