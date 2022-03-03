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郭台銘神預言「2022一定大缺電」 網友高呼：先知

台指期開盤上漲104點 台積期貨開盤上漲5元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期近月合約今(3)日開盤上漲104點，開盤指數17,942點；台積電期貨近月合約開盤上漲5元，開盤價606元。

周三(2日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲596.4點、漲幅1.79%，那斯達克指數上漲1.62%，標準500指數上漲1.86%，費半指數上漲3.37%。

第一金投顧表示，加拿大央行昨天宣布將政策利率由 0.25%上調至 0.5%，政策聲明中多次表示，通膨仍有上行風險，可能連帶影響長期通膨預期，烏俄衝突打亂原物料供給可能讓通膨更高。

聯準會主席鮑爾在國會聽證會上表示傾向3月升息1碼，烏俄局勢發展仍有高度不確定性、需要密切關注，但若通膨持續高漲，後續的會議上不排除升息超過1碼，今年的美國經濟可能出現「軟著陸」。

統一期貨說，外資周三期貨淨空單增加2,148口至20,235口，十大交易人與特定法人合計賣出2,581口。週選支撐與壓力區落在17,300至18,400之間，P/CRatio降至1.15，整體籌碼中性看待。外資現貨轉買為賣，小台空單增加一萬一千多口，俄烏戰爭後續結果未明，台指上下震盪，留倉風險較高，短線操作為主。

三大法人周三集中市場合計賣超152.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超192.7億元，投信買超14.2億元，自營商（自行買賣）買超34億元，自營商（避險）賣超8.3億元。

通膨 外資

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