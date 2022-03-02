台指期開盤下跌124點 台積期貨開盤下跌2元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期近月合約今(2)日開盤下跌124點，開盤指數17,788點；台積電期貨近月合約開盤下跌2元，開盤價603元。

周二(1日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌597.65點、跌幅1.76%，那斯達克指數下跌1.59%，標準500指數下跌1.55%，費半指數下跌3.64%。

第一金投顧表示，市場避險情緒升溫，國際油價飆漲，德國 10 年期公債殖利率跌破 0%，美國 10 年期公債殖利率跌破 1.8%，利率期貨市場對聯準會今年升息幅度的預估也來到低於6碼。

統一期貨說，外資周二期貨淨空單減少2,279口至18,087口，十大交易人與特定法人合計賣出1,988口。週選支撐與壓力區落在17,600至18,000之間，P/C Ratio升至1.25，整體籌碼中性看待。

三大法人周二集中市場合計買超150.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超63.3億元，投信買超36億元，自營商（自行買賣）買超33.6億元，自營商（避險）買超17.2億元。

期貨 外資 自營商

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