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台指期開盤上漲146點 台積期貨開盤下跌6元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股預期短線仍是持續上下震盪。（本報系資料庫）
台股預期短線仍是持續上下震盪。（本報系資料庫）

台指期近月合約今(1)日開盤上漲146點，開盤指數17,756點；台積電期貨近月合約開盤下跌6元，開盤價599元。

周一(2/28)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌166.15點、跌幅0.49%，那斯達克指數上漲0.41%，標準500指數下跌0.2%，費半指數下跌0.67%。

台股休市期間，累計S&P500 上漲幅度 1.99%，收在 4373.94 點；道瓊指數上漲幅度 2.01%，收在 33892.60 點；那斯達克上漲幅度 2.06%，收在 13751.40 點。

第一金投顧表示，美國聯準會理事 Christopher Waller 發表鷹派談話，Waller表示，聯準會的目標是讓經濟軟著陸，支持上半年升息4碼，並認為若3月公布的數據顯示經濟依舊過熱，聯準會就應該一次升息2碼；此外，Waller認為，縮表應該在7月之前開始，縮表速度不需要「慢慢來」，縮表初期暫不需要賣出持有證券，但未來可以考慮賣出MBS。

統一期貨說，外資上周五期貨淨空單增加397口至20,366口，十大交易人與特定法人合計買進4,202口。週選支撐與壓力區落在17,000至17,900之間，P/C Ratio升至1.07，整體籌碼中性看待。外資在現貨上連續五天賣超，但外資在小台上回補六千多口空單，預期仍是持續上下震盪。

三大法人上周五集中市場合計賣超502.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超510.2億元，投信買超28.8億元，自營商（自行買賣）賣超1.2億元，自營商（避險）賣超19.4億元。

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