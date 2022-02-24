台股早盤跌逾200點 台積開盤下跌7元

台股今(24)日開盤下跌116.2點，開盤指數17,939.53點，早盤跌逾200點；台積電（2330）開盤下跌7元，開盤價618元。

群益投顧說，下方季線不宜再破，短線考驗有台股反彈須重新站回月線及成交量補量到3千億元以上，才能避免短線只是弱勢反彈的疑慮，進一步往上挑戰18,400點附近反壓。

群益投顧表示，俄烏衝突與美聯準會動向主導話題，持續牽動台股短期波動且成交量無法有效擴大，所以，航運傳產和電子股兩板塊易形成資金排擠效應。今年美國聯準會將資金緊縮，現金殖利率題材可望比起以往更受到關注，如果過去配息狀況不錯，加上近期有投信資金介入的個股更值得關注。

周三(23日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌464.85點、跌幅1.38%，那斯達克指數下跌2.57%，標準500指數下跌1.84%，費半指數下跌2.33%。

第一金投顧表示，立場一向偏鴿的聯準會舊金山分行行長 Mary Daly 表示，對聯準會今年升息次數的預估由先前表示的3次上調至「至少」升息4次，以阻止高通膨持續惡化；亞特蘭大分行行長 Raphael Bostic 認為，聯準會政策立場應該脫離疫情以來的緊急狀態，預估經濟成長很有可能放緩。

統一期貨說，外資周三期貨淨空單減少2,684口至17,119口，十大交易人與特定法人合計買進1,646口。週選支撐與壓力區落在17,900至18,400之間，P/C Ratio升至1.24，整體籌碼中性看待。

三大法人周三集中市場合計賣超104.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超121.8億元，投信買超20.8億元，自營商（自行買賣）買超8.5億元，自營商（避險）賣超12.2億元。