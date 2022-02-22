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北捷大安站 男子倒在月台沒有呼吸心跳

台指期夜盤反彈 一度漲百點

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導

台指期今（22）日夜盤呈現開低走高，雖然美股開盤四大指數呈現下跌，不過台指期日盤已先行反應俄烏緊張情勢，加上科技股為首的那斯達克以及費城半導體指數翻紅，促使台指期夜盤彈幅再度擴大，一度上漲逾百點，指數重返17,900點之上。

在籌碼面，外資現貨部位大幅賣超386.6億元，期貨淨空單則加碼319口至19,803口。而選擇權部分，外資減碼選擇權淨空單779口至32,705口。周選買權最大OI由18,500點下降至18,200點，賣權最大OI則由17,900點降至17,800點， 選擇權最大OI區間向下收窄。

展望後市，法人認為，市場風險意識高張，雖然俄烏兩國全面開戰機率不高，但對峙情況加劇，台指期延續激烈震盪，加上台指VIX延續上行，避險情緒升溫，短線需留意下行風險。

台指期 選擇權 外資

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