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台指期開盤下跌226點 台積電期貨跌5元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期近月合約今(21)日開盤下跌226點，開盤指數18,001點；台積電（2330）期貨近月合約開盤下跌5元，開盤價634元。

上周五(18日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌232.85點、跌幅0.68%，那斯達克指數下跌1.23%，標準500指數下跌0.72%，費半指數下跌1.12%。

第一金投顧表示，烏克蘭東部親俄地區頻傳砲擊，美國總統拜登稱確信俄羅斯總統普亭已決定侵襲烏克蘭，俄軍可能在幾天內攻擊烏克蘭首都基輔。

上周五多位美國聯準會官員發表談話，下任副主席被提名人 Lael Brainard 表示，3月開始一系列的升息是適當的、幾次會議後將開始縮表；芝加哥分行行長 Charles Evans 表示目前貨幣政策立場錯誤、必須大幅調整、但不需像 1970 年代一樣將政策利率調升至超越中性利率。

外資上周五期貨淨空單增加762口至17,209口，十大交易人與特定法人合計賣出634口。週選支撐與壓力區落在18,000至18,600之間，P/C Ratio升至1.28，整體籌碼中性看待。

三大法人上周五集中市場合計買超87.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超64.7億元，投信買超11.9億元，自營商（自行買賣）買超18.2億元，自營商（避險）賣超7.5億元。

美國聯準會 烏克蘭 外資

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