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台指期開盤下跌179點 台積電期貨跌6元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期近月合約今(18)日開盤下跌179點，開盤指數18,065點；台積電（2330）期貨近月合約開盤下跌6元，開盤價639元。

周四(17日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌622.24點、跌幅1.78%，那斯達克指數下跌2.88%，標準500指數下跌2.12%，費半指數下跌3.74%。

富邦期貨說，俄烏邊境持續緊張，俄羅斯衛星通訊社報導，烏克蘭軍隊在當地周四凌晨，朝烏克蘭東部親俄分子掌控的盧干斯克人民共和國開火，恐慌指數 VIX 飆漲逾 15%，資金轉進避險資產，黃金飆漲 1.56% 至 1,900 美元/盎司，10 年期美債殖利率下挫至 1.964%，美股道瓊收黑逾 600 點，科技股成重災區，費半重挫 3.74%，台積電 ADR 下跌 3.11%。

外資周四期貨淨空單增加1,023口至16,447口，十大交易人與特定法人合計賣出3,275口。週選支撐與壓力區落在17,800至18,600之間，P/C Ratio降至1.23，整體籌碼中性看待。近日國內外不確定性因素逐漸消除，類股輪動上漲，整體趨勢結構往良性發展。

三大法人周四集中市場合計買超201.3億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超156.6億元，投信買超25.5億元，自營商（自行買賣）買超18億元，自營商（避險）買超1億元。

台積電 期貨

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