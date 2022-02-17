道瓊指數跌逾300點 台指期夜盤回測盤下
今（17）日台指期夜盤呈現震盪走勢，而美股開盤後，四大指數也呈現下跌，其中，道瓊指數跌逾300點，導致台指期回測盤下，期指在18,200區間遊走。
在籌碼部分，資現貨部位買超擴大至159.4億元， 期貨淨空單則加碼1,023口至16,447口。在選擇權方面，外資加碼選擇權淨空單3,792口至30,661口，週選買權最大OI由18,500點上升至18,600點，賣權最大OI則由16,800點上升至17,800點， 選擇權最大OI區間向上收窄。
展望後市，期貨商認為，俄羅斯與烏克蘭兩國情勢仍然混沌不明， 而美國聯準會（Fed）的升息步伐亦持續牽動全球 金融行情，台指期短線延續激烈震盪格局。
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