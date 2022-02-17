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台指期開盤上漲54點 台積電期貨跌1元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台積電（2330）期貨近月合約開盤跌1元，開盤價645元。報系資料照
台積電（2330）期貨近月合約開盤跌1元，開盤價645元。報系資料照

台指期近月合約今(17)日開盤上漲54點，開盤指數18,269點；台積電（2330）期貨近月合約開盤跌1元，開盤價645元。

周三(16日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌54.57點、跌幅0.16%，那斯達克指數下跌0.11%，標準500指數上漲0.09%，費半指數上漲0.03%。

第一金投顧表示，美國聯準會公布1月FOMC會議紀要，整體來看，1月FOMC會議紀要沒有釋出比市場預期更鷹派的訊號。

外資周三現貨買超84.68億，期貨淨空單減少967口至15,424口，十大交易人與特定法人合計買進575口。週選支撐與壓力區落在16,800至18,500之間，P/C Ratio升至1.26，整體籌碼中性看待。

三大法人周三集中市場合計買超117.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超84.6億元，投信買超22.3億元，自營商（自行買賣）買超7.1億元，自營商（避險）買超2.8億元。

外資 自營商

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