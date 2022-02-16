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台指期開盤上漲229點 台積期貨開盤上漲12元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期近月合約今(16)日開盤上漲229點，開盤指數18,184點；台積電期貨近月合約開盤上漲12元，開盤價645元。

周二(15日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲422.67點、漲幅1.22%，那斯達克指數上漲2.53%，標準500指數上漲1.58%，費半指數上漲5.47%。

富邦期貨說，烏俄地緣政治局勢緩和，市場緊張情緒下降，油價自高點下滑 3.5%，金價回落，美國 10 年期公債殖利率跳升，科技反彈勁揚，道瓊收紅漲422 點，結束連續三個交易日跌勢，那指大漲逾 2.5%，費半飆漲近 5.5%，台積電 ADR 漲3.97%。

統一期貨說，外資周二現貨賣超162億，期貨淨空單減少4,754口至16,391口，十大交易人與特定法人合計買進1,614口。週選支撐與壓力區落在17,000至18,200之間，P/CRatio升至1.06，整體籌碼中性看待。

三大法人周二集中市場合計賣超182.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超162.3億元，投信買超19.8億元，自營商（自行買賣）賣超12.2億元，自營商（避險）賣超27.7億元。

期貨 台積電

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