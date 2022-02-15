美股漲逾1% 台指期夜盤彈上18,100點

俄烏戰爭風險降溫，美期電子盤反彈，帶動今（15）日台指期夜盤彈升至「萬八」大關；而美股開盤後，四大指數漲逾1%，其中，費城半導體指數漲逾2%，激勵市場信心，台指期不僅來到18,100點之上，還一度漲189點，最高來到18,144點。

在籌碼部分，外資現貨部位賣超162.2億元，期貨淨空單則減碼4,754口至16,391口。而選擇權部分，外資加碼選擇權淨空單5,617口至24,876口。月選買權最大OI維持在18,200點，賣權最大OI則維持在17,000點。

展望後市，期貨商認為，當前國際情勢影響市場氛圍， 通膨升溫加重美國聯準會（Fed）升息壓力，外資加碼選擇權空單部位，加上台指VIX延續攀升，市場避險情緒強烈，短線支撐尚待驗證。