台指期開盤下跌55點 台積電期貨跌3元

台指期近月合約今(15)日開盤下跌55點，開盤指數17,922點；台積電（2330）期貨近月合約開盤下跌3元，開盤價634元。

周一(14日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌171.89點、跌幅0.49%，那斯達克指數下跌0.23%，標準500指數下跌0.38%，費半指數上漲0.15%。

第一金投顧表示，周一市場的兩大關注焦點分別放在俄烏局勢發展及聯準會聖路易分行行長 James Bullard 於美股盤前接受媒體採訪。

三大法人周一集中市場合計賣超239.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超206.7億元，投信買超20億元，自營商（自行買賣）賣超9億元，自營商（避險）賣超43.4億元。