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美股三大指數平盤拉鋸 台指期回落平盤

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導

台指期今（14）日夜盤呈現震盪，高低點差距149點，早前受惠於美期電子盤止跌，夜盤翻紅，多方挑戰站回「萬八」大關，最高來到18,014點；不過美股開盤後，道瓊、標普以及那斯達克指數在平盤多空拉鋸，促使台指期再度回落盤下。

受到美國警告俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭影響，台指期日盤下挫296點，長黑K棒摜破萬八大關，並回測十日均線支撐，在籌碼部分，外資現貨部位賣超206億元，期貨淨空單則加碼2,123口至21,145口。

而選擇權部分，外資亦加碼選擇權淨空單479口至19,259口。月選買權最大OI由18,500點下降至18,200點，賣權最大OI則維持在17,000點，選擇權最大OI區間向下收窄。

展望後市，法人認為，隨著通膨不斷升溫， 美國聯準會（Fed）收緊寬鬆壓力加重， 加上烏俄戰事一觸即發，台指VIX攀高，未平倉P/C向下滑落，台指期短線仍有修正風險。

台指期 美國聯準會

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