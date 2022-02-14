台指期開盤下跌174點 台積電期貨跌10元
台指期近月合約今(14)日開盤下跌174點，開盤指數18,099點；台積電（2330）期貨近月合約開盤下跌10元，開盤價638元。
上周五(11日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌503.53點、跌幅1.43%，那斯達克指數下跌2.78%，標準500指數下跌1.9%，費半指數下跌4.83%。
外資上周五現貨買超44億，期貨淨空單減少1,537口至19,022口，十大交易人與特定法人合計賣出576口。週選支撐與壓力區落在17000至18500之間，P/C Ratio降至1.27，整體籌碼轉佳。
三大法人上周五集中市場合計買超45.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超44.2億元，投信買超16.7億元，自營商（自行買賣）賣超1.1億元，自營商（避險）賣超14.6億元。
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