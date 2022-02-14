快訊

情人節大禮！威力彩12.1億元頭獎一人獨得 獎落這縣市

台指期開盤下跌174點 台積電期貨跌10元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期近月合約今(14)日開盤下跌174點，開盤指數18,099點；台積電（2330）期貨近月合約開盤下跌10元，開盤價638元。

上周五(11日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌503.53點、跌幅1.43%，那斯達克指數下跌2.78%，標準500指數下跌1.9%，費半指數下跌4.83%。

外資上周五現貨買超44億，期貨淨空單減少1,537口至19,022口，十大交易人與特定法人合計賣出576口。週選支撐與壓力區落在17000至18500之間，P/C Ratio降至1.27，整體籌碼轉佳。 

三大法人上周五集中市場合計買超45.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超44.2億元，投信買超16.7億元，自營商（自行買賣）賣超1.1億元，自營商（避險）賣超14.6億元。

外資 自營商

延伸閱讀

台指期 緊盯四大關鍵

期貨商論壇／原油期 短線偏多

期貨商論壇／旺宏期 後市樂觀

爸爸年輕買一疊股票 他嗨翻天一查：要是2330就好

相關新聞

欣興、聯茂 認購發燙

欣興（3037）與聯茂（6213）今年的業績成長性仍受法人看好，股價拉回修正後，又吸引買盤進入承接，在持續推升股價，開紅...

台指期 緊盯四大關鍵

美國1月通膨爆表，市場擔憂聯準會接下來可能採取激進的貨幣緊縮政策下，再加上上周五（11日）俄烏緊張情勢拖累美股重挫，後市...

期貨商論壇／原油期 短線偏多

OPEC月報顯示，全球原油需求增長預估維持每日415萬桶不變，原油需求隨後幾個月將會上調，主因全球經濟從疫情中恢復，航空...

期貨商論壇／旺宏期 後市樂觀

旺宏（2337）是全球最大的ROM生產製造廠商，去年第4季各項產品組合分別為為：NOR FLASH 52%、NAND 1...

全民權證／華夏 選價內外15%

二線塑化廠華夏（1305）上周五（11日）逆勢走高，上漲1.5%收35.65元，2月以來三大法人站在買方，合計買超6,3...

全民權證／國巨 兩檔動能強

國巨（2327）1月合併營收達102.56億元，月增24.8%，年增28%，是單月歷史次高、單月同期新高紀錄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。