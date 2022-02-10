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MSCI微調中國A股成分 雙穩政策打底、科技創新趨動

經濟日報 / 記者黃力／即時報導

MSCI於今（10）日凌晨公布最新一季的指數調整方案，根據MSCI的說明，本次A股的成分股新增格力電器等9檔，無刪除，MSCI中國A股指數成分股總數增加至500檔。本次調整並未出現大的變化和擴容，對於資金整體層面影響較小，但對新增個股影響較大。

MSCI自2019年二月底宣佈增加中國A股在MSCI系列指數中的權重起，逐步將中國A股的納入因子從初始的2.5％增加至20％，並陸續納入創業板及科創板在內的個股，A股權重也隨著不斷提高。

去年第4季在香港交易所掛牌交易的MSCI中國A50互聯互通指數期貨，憑藉著與MSCI中國A股指數的高相關性，為國際投資者提供了配置中國、管理A股風險的重要工具，單日交易量及未平倉口數自上市以來均穩定成長，亦有助於帶動更多國際投資者對中國A股的投資意願。

中國在虎年可以期待的的經濟政策有綠能雙碳、減稅降費以及消費內循環等，穩增長和寬信用的雙穩政策將對股市形成支撐，市場發生系統性風險機率並不高。但仍需注意疫情惡化、人民幣大幅貶值或是地方政府債務違約等風險。從資金面來看，北向資金流入穩定，顯示海外資金增持A股趨勢不變，有利指數站穩腳步。

長期而言，中國政府持續推動國產科技產業，預料科技創新將成為經濟發展的主要驅動力，亦是中長線的佈局重點，MSCI A股ETF在相關科技主題產業的權重則高達六成以上，後續動能也較強，有利參與中國下一階段的發展。

A股 MSCI

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