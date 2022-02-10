台指期開盤上漲66點 台積電期貨漲4元
台指期近月合約今(10)日開盤上漲66點，開盤指數18,230點；台積電（2330）期貨近月合約開盤上漲4元，開盤價638元。
周三（9日）美股四大指數收盤：道瓊指數上漲 305.28 點，或 0.86%，收 35,768.06 點。那斯達克指數上漲 295.92 點，或 2.08%，收 14,490.37 點。標普 500 指數上漲 65.64 點，或 1.45%，收 4,587.18 點。費城半導體指數上漲 118.59 點，或 3.35%，收 3,653.72 點。
新光投信表示，美股四大指數周三集體收高，科技股領軍大漲，標普11大板塊全數揚升。英特爾預測晶片供應緊張至少維持到2023年末，2025年到2030年供應形勢才會緩解。微軟上漲2.18%至每股 311.21美元，並於周三宣布一系列應用程式商店新規則，確保為各種規模的創作者和客戶提供最佳體驗，此舉試圖安撫反壟斷監管機構放行動視暴雪收購案。
統一期貨說，外資周三現貨買超104億，期貨淨空單減少4,082口至25,452口，十大交易人與特定法人合計買進2,379口。周選支撐與壓力區落在17000至18500之間，P/CRatio升至1.14，整體籌碼中性看待。
三大法人周三集中市場合計買超180.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超104.1億元，投信買超44.3億元，自營商（自行買賣）買超26.9億元，自營商（避險）買超5.3億元。
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