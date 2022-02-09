台指期夜盤走高 一度站上18,200關卡

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導

台指期今（9）日電子、金融、傳產走揚下，上漲225點至18,167點；夜盤延續漲勢，一度上攻至18,230點，隨著美股開盤，S&P 500指數以及那斯達克指數開盤漲逾1%，有利台指期續攻。

在籌碼部分，外資現貨部位買超104.1億元，期貨淨空單則減碼4,082口至25,452口。月選買權最大OI由18,200點上升至18,500點，賣權最大OI則維持在17,000點，選擇權最大OI區間向上擴增，加上台指VIX向下滑落，避險買氣消散，短線有利行情下檔支撐。

展望後市，法人認為，隨著烏俄緊張降溫及聯準會（Fed）加快升息擔憂鈍化，美股近期行情止穩，而台指期在年後資金回籠下，後勢仍可期待。

台指期 美股

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