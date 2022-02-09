台指期開盤上漲126點 台積電期貨漲5元

台指期近月合約今(9)日開盤上漲126點，開盤指數18,068點；台積電（2330）期貨近月合約開盤上漲5元，開盤價635元。

周二（8日）美股四大指數收盤：道瓊指數上漲 371.65 點，或 1.06%，收 35,462.78 點。那斯達克指數上漲 178.79 點，或 1.28%，收 14,194.46 點。標普 500 指數上漲 37.67 點，或 0.84%，收 4,521.54 點。費城半導體指數上漲 82.79 點，或 2.40%，收 3,535.13 點。

三大法人周二集中市場合計買超5.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣25.3超億元，投信買超42.6億元，自營商（自行買賣）買超9.2億元，自營商（避險）賣超21.1億元。

統一期貨說，外資周二期貨淨空單減少726口至29534口，十大交易人與特定法人合計買進173口。周選支撐與壓力區落在17800至18100之間，P/C Ratio升至1.11，整體籌碼中性看待。