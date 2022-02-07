台指期夜盤延續紅盤 重返17,900關卡

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

金虎年開紅盤日，台指期今（7）日上漲275點，收上17,896點，期貨逆價差由50點收斂至4點。而夜盤延續漲勢，美股開盤後，由那斯達克及費半指數領軍走高，帶動台指期重返17,900關卡。

在籌碼部分，外資在現貨賣超64億元，期貨淨空單則減碼1,521口至30,260口。十大交易人與特定法人合計買進614口。周選支撐與壓力區落在17,700至18,100之間，P/C Ratio降至1，整體籌碼中性看待。

就VIX來看，今日由24.01下降至20.25、下降了3.76，仍高於平均成本19.58，顯示市場的避險情緒有擴張的疑慮，恐不利於後續多頭續攻。

展望後市，法人認為，美股止跌回穩，聯準會（Fed）加快收緊擔憂短線鈍化，加上台灣本土疫情降溫，後續量能若能增溫，將有利台指期反彈行情延續。

台指期 期貨 美股 那斯達克 聯準會

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